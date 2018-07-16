ГПУ обвинила киевскую клинику репродуктивной медицины в торговле новорожденными

Зачатие происходило без использования биоматериалов клиентов.

ГПУ обвинила киевскую клинику репродуктивной медицины в торговле новорожденными
Фото: biotex.com.ua

Генеральная прокуратура и Национальная полиция Украины обвинили киевскую клинику репродуктивной медицины "Биотехком" в торговле новорожденными.

Об этом сообщили на брифинг главы ведомств Юрий Луценко и Сергей Князев.

Медицинский центр была основана в 2010 году гражданином Молдовы. В 2011 году клиентами "Биотехкома" стала бесплодная пара из Италии, решившая воспользоваться услугами суррогатного материнства в Украине. У них родился ребенок, которого итальянцы зарегистрировали как своего и вывезли в Италию.

Клиника "Биотехком" получила от них 32 тысячи евро, суррогатная мать - 6 тыс. евро. "Примерно такое соотношение было во всех случаях, а их было больше тысячи на территории Украины", - сказал Луценко.

Генпрокурор сообщил, что ребенок был зачат без использования биоматериалов супружеской пары из Италии. Фактически они забрали чужого ребенка в обход всех норм и правил.

Это вскрылось у них на родине, итальянцев обвинили в фальсифицировании свидетельства о рождении, а ребенка отдали в интернат.

"Сегодня, 16 июля, представителю медицинского центра "Биотехком" сообщили о подозрении в совершении уголовного правонарушения по статье о торговле людьми, а главному врачу - еще и за подделку документов, сопряженную торговлей людьми", - заявил Луценко.

По его словам, этот случай не был единичным. "Во многих случаях не было соблюдения норм закона о необходимости биоматериалов по крайней мере от одного из усыновителей", - сказал генпрокурор.

Он считает, что данный случай свидетельствует о необходимости принятия законодательства о суррогатном материнстве.


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