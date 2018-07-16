Пьяный постоялец устроил попытку самосожжения в киевском хостеле (обновлено)

Вместе с ним пострадали еще несколько человек.

Пьяный постоялец устроил попытку самосожжения в киевском хостеле (обновлено)
Фото: dsns.gov.ua

Шесть человек пострадали при пожаре в одном из хостелов Киева 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС.

"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - сказано в нем.

Фото: dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на ул. Кибальчича, 11-В поступило 15 июля в 19:38. Через двадцать минут на площади 100 кв м. был локализован, в 20:17 - ликвидирован. Сгоревшее помещение использовалось как хостел.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливает следствие.

Обновление. Полиция начала расследовать обстоятельства пожара в хостеле в Киеве как поджог (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса).

По словам очевидцев, один из жителей хостела облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег, что стало причиной пожара. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ромском поселении в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области произошел сильный пожар в здании детского сада.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
Полиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемоданеПолиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемодане
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
Взрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории ГидрометцентраВзрыв в Одессе сровнял с землей постройку на территории Гидрометцентра
Блок рекламы


Похожие новости
При пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человекПри пожаре в киевском хостеле пострадали шесть человек
В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенцаВ Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенца
48-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве подполковника Глушака, арестовали (обновлено)48-летнего киевлянина, подозреваемого в убийстве подполковника Глушака, арестовали (обновлено)
На киевском вокзале мужчина ранил журналистку из травматического оружияНа киевском вокзале мужчина ранил журналистку из травматического оружия
На Сырце в Киеве застрелили полицейского (обновлено)На Сырце в Киеве застрелили полицейского (обновлено)
В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)
В Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафеВ Донецкой области пьяный полицейский ранил ножом двух мужчин в кафе
Ольга Фреймут устроила громкий скандал с волонтеромОльга Фреймут устроила громкий скандал с волонтером
Нардеп Мамчур уволил своего помощника за стрельбу по детям в Вышгороде (обновлено)Нардеп Мамчур уволил своего помощника за стрельбу по детям в Вышгороде (обновлено)
В Киеве пьяный мужчина ранил ножом посетителя супермаркетаВ Киеве пьяный мужчина ранил ножом посетителя супермаркета
Последние новости
Подгружаем последние новости