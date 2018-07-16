Пьяный постоялец устроил попытку самосожжения в киевском хостеле (обновлено)
Вместе с ним пострадали еще несколько человек.
Шесть человек пострадали при пожаре в одном из хостелов Киева 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС.
"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - сказано в нем.
Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на ул. Кибальчича, 11-В поступило 15 июля в 19:38. Через двадцать минут на площади 100 кв м. был локализован, в 20:17 - ликвидирован. Сгоревшее помещение использовалось как хостел.
Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливает следствие.
Обновление. Полиция начала расследовать обстоятельства пожара в хостеле в Киеве как поджог (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса).
По словам очевидцев, один из жителей хостела облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег, что стало причиной пожара. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.
Напомним, в ромском поселении в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области произошел сильный пожар в здании детского сада.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
16.07.2018 14:40