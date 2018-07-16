Пьяный постоялец устроил попытку самосожжения в киевском хостеле (обновлено)

Вместе с ним пострадали еще несколько человек.

Шесть человек пострадали при пожаре в одном из хостелов Киева 15 июля. Об этом сообщает пресс-служба столичного управления ГосЧС.

"Во время пожара пострадали 6 человек. Одна пострадавшая от госпитализации отказалась, остальные были направлены в ожоговый центр клинической больницы", - сказано в нем.

Фото: dsns.gov.ua

Сообщение о пожаре в двухэтажном здании на ул. Кибальчича, 11-В поступило 15 июля в 19:38. Через двадцать минут на площади 100 кв м. был локализован, в 20:17 - ликвидирован. Сгоревшее помещение использовалось как хостел.

Причины и обстоятельства возникновения пожара устанавливает следствие.

Обновление. Полиция начала расследовать обстоятельства пожара в хостеле в Киеве как поджог (ч. 2 ст. 194 Уголовного кодекса).

По словам очевидцев, один из жителей хостела облил себя легковоспламеняющимся веществом и поджег, что стало причиной пожара. Мужчина был в состоянии алкогольного опьянения.

Напомним, в ромском поселении в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области произошел сильный пожар в здании детского сада.