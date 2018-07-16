Полиция задержала группу наркоторговцев в Кировоградской области

9 мужчин продавали наркотики и психотропные вещества.

Полиция Кировоградской области пресекла деятельность группы лиц, сбывавших наркотики и психотропные вещества. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, четверо участников групы уже арестованы, для других избирается мера пресечения.

По предварительным данным, стоимость изъятых у злоумышленников наркотических средств и психотропных веществ по ценам "черного рынка" составляет около 100 тыс. гривен.

Группа состояла из 9 злоумышленников в возрасте от 19 до 40 лет, двое из задержанных ранее были судимы. Организатором "наркобизнеса" оказался житель города Новоукраинки, остальные участники - уроженцы Новоукраинского и Добровеличковского районов, ныне проживающие в Кропивницком.

Фото: npu.gov.ua

Злоумышленники занимались поставкой наркотических и психотропных веществ путем личной доставки или в виде закладок. В настоящее время полицейские выясняют каналы поступления «товара», по предварительной информации, его получали из других областей.

При обыске у задержанных изъяли 50 капсул с метамфетамином общим весом около 100 граммов, 300 граммов марихуаны, более 50 патронов калибра 5,6 и 9 мм, пистолет с маркировкой МР-654К, 2 устройства для употребления марихуаны, а также денежные средства, банковские карты и мобильные телефоны. Изъятые вещества и предметы направлены на проведение экспертиз.

Участникам группы грозит наказание в виде лишения свободы на срок от 6 до 10 лет с конфискацией имущества.

Напомним, на прошлой неделе в Украине сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали гражданина одной из стран Балканского полуострова, который находится в международном розыске по линии Интерпола.