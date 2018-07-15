В больнице умерла вторая женщина, сбитая главой Перечинской РГА

Меру пресечения ему выберут в понедельник.

В воскресенье, 15 июля, в больнице умерла вторая женщина, которую сбил на джипе пьяный глава Перечинской районной государственной администрации.

Об этом сообщил мэр Перечина Иван Погориляк в фейсбуке.

"К сожалению, умерла и вторая женщина, которая была травмирована в ДТП при участии председателя Перечинской РГА. Слов нет, которые бы хоть как-то могли утешить близких и родных жертв данного дорожно-транспортного происшествия", - написал он.

Напомним, вечером 13 июля в городе Перечин глава района Виктор Олефир, находясь за рулем внедорожника Jeep Grand Cherokee на иностранной регистрации в нетрезвом состоянии, сбил двух местных жительниц - 1962 и 1947 года. Женщина 1962 года от полученных травм скончалась. Другую с тяжелыми травмами госпитализировали.

Перед этим он совершил еще одно ДТП, но пострадавших не было, и полицейские его отпустили.

После второго ДТП чиновника задержали, он находится в СИЗО . Ему сообщили о подозрении по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса.

Меру пресечения Олефиру будут избирать утром 16 июля.