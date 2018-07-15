?В ромском поселении на Закарпатье сгорел детский сад

Начато уголовное производство по статье "Умышленное повреждение имущества".

В ромском поселении в селе Великая Добронь Ужгородского района Закарпатской области произошел пожар в здании детского сада.

Как пишет Mukachevo.net, пожар был настолько сильным, что огонь перекинулся на соседний дом.

Местные ромы предполагают умышленный поджог с учетом последних событий вокруг ромских поселений в Украине, но в полиции не обнаружили следов, которые бы указывали на это.

Для выяснения причины возгорания будет проведена экспертиза, начато уголовное производство по ч.2 ст.194 Уголовного кодекса Украины - умышленное уничтожение или повреждение имущества.

Напомним, 23 июня во Львове во время нападения на табор ромов убили человека и ранили еще четверых. За нападением стоит неонацистская неформальная организация "Трезвая и злая молодежь". В апреле-июне произошло еще минимум три нападения на ромские временные поселения, за которыми стояли праворадикалы из "С14" и "Национальных дружин".

После этого глава Нацполиции поручил взять таборы под защиту.

По данным полицейских, в Украине проживает более 100 тысяч ромов, которые живут в более 3 тыс. таборах.