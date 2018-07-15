В Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧС
С начала июля зафиксировано уже более 70 случаев.
С начала 2018 года на водоемах Украины погибли около 600 человек.
Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.
Отмечается, что с начала июля зафиксировано уже более 70 случаев.
В частности, только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников.
В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утонувших, в том числе и подростка 12-ти лет.
"Поэтому, чтобы уменьшить печальную статистику гибели на водных объектах страны, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха", - отмечается в сообщении.
ГосЧС призывает граждан придерживаться правил безопасности, в том числе не купаться в неприспособленных для этого местах.
Напомним, столичные коммунальщики не рекомендует купаться в водоемах Киева в течение двух дней после дождя.
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15.07.2018 14:22