В Украине с начала года утонули около 600 человек, - ГосЧС

С начала июля зафиксировано уже более 70 случаев.

С начала 2018 года на водоемах Украины погибли около 600 человек.

Об этом сообщается на сайте Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

Отмечается, что с начала июля зафиксировано уже более 70 случаев.

В частности, только в Киеве 13 июля столичные спасатели дважды получали звонки о том, что в реке Днепр находятся тела утопленников.

В этот же день в Запорожской области из воды было изъято пятерых утонувших, в том числе и подростка 12-ти лет.

"Поэтому, чтобы уменьшить печальную статистику гибели на водных объектах страны, специалисты Службы спасения патрулируют места отдыха у воды, а также ежедневно проводят информационно-разъяснительную работу с гражданами по соблюдению правил безопасного поведения во время отдыха", - отмечается в сообщении.

ГосЧС призывает граждан придерживаться правил безопасности, в том числе не купаться в неприспособленных для этого местах.