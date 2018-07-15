В СИЗО Чернигова нашли мертвым заключенного с порезами шеи
Полиция открыла дело по статье "доведение до самоубийства".
В одной из камер Черниговского следственного изолятора обнаружили осужденного с порезами в области шеи, мужчина скончался до приезда скорой помощи.
Об этом сообщается на сайте областной прокоратуры.
Правоохранители предполагают, что заключенный мог совершить самоубийство.
"Осужденному за убийство к 14 годам лишения свободы накануне жена сообщила о том, что начинает процедуру развода, из-за этого он находился в подавленном состоянии", - пояснили в прокуратуре. Продолжается досудебное расследование в уголовных производствах, зарегистрированных по фактам доведения до самоубийства (ч. 1 ст. 120 УК) и истязания (ч. 1 ст. 127 УК Украины).
"Назначены экспертизы, допрашиваются свидетели, проводятся другие неотложные следственные (розыскные) действия, направленные на установление всех фактических обстоятельств происшествия", - отмечается в сообщении.
Также в ходе расследования будет дана оценка действиям персонала СИЗО.
Напомним, в июне в отделении полиции Волновахи Донецкой области был найден повешенным подозреваемый в незаконном обороте наркотиков.
В феврале Верховная Рада ввела уголовную ответственность за доведение до самоубийства. Наказание будет составлять до трех лет ограничения или лишения свободы.
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