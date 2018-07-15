Украинец погиб на строительстве торгового центра в польских Шамотулах

Строитель упал с крыши и умер на месте.

Украинец погиб на строительстве торгового центра в польских Шамотулах
Фото: Magda Pr?tka / szamotuly.naszemiasto.pl

52-летний украинский рабочий погиб в субботу на строительстве торгового центра в польских Шамотулах.

Как сообщает местное издание Nasze Miasto, это произошло около 11 часов по местному времени. Украинец упал с крыши строящегося здания на Замковой улице.

Рабочему пытались оказать помощь, но спасти его не удалось.

На место происшествия вызвали полицию, сотрудников прокуратуры и трудовой инспекции.

Напомним, что, по разным данным, в Польше живут и работают от одного до двух миллионов украинцев.


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