Украинец погиб на строительстве торгового центра в польских Шамотулах

Строитель упал с крыши и умер на месте.

52-летний украинский рабочий погиб в субботу на строительстве торгового центра в польских Шамотулах.

Как сообщает местное издание Nasze Miasto, это произошло около 11 часов по местному времени. Украинец упал с крыши строящегося здания на Замковой улице.

Рабочему пытались оказать помощь, но спасти его не удалось.

На место происшествия вызвали полицию, сотрудников прокуратуры и трудовой инспекции.