В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"
В плавнях Днепра возле Запорожья, популярных среди грибников, рыбаков и отдыхающих, были обнаружены «машины смерти», которые несут реальную угрозу жизни людей.
Об этом в своем Facebook написал активист Юрий Потоцкий.
«Внимание всем рыболовам, грибникам, и просто отдыхающим в плавневой части реки Днепр!!! Друзья, вот такие «машины смерти» расставляют в плавнях какие-то… не знаю даже, как их назвать…» — сообщил он.
Самострелы были найдены недалеко от базы отдыха «Меридиан», в районе, куда можно добраться только на лодке. По словам специалистов, жертвой подобных ловушек может стать не только животное, но и человек.
Отметим, что в комментариях пользователи предположили, что «машины смерти» установили браконьеры, ожидая подстрелить кабана.
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14.07.2018 14:56