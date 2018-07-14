В местах отдыха украинцев нашли "машины смерти"

В плавнях Днепра возле Запорожья, популярных среди грибников, рыбаков и отдыхающих, были обнаружены «машины смерти», которые несут реальную угрозу жизни людей.

Об этом в своем Facebook написал активист Юрий Потоцкий.

«Внимание всем рыболовам, грибникам, и просто отдыхающим в плавневой части реки Днепр!!! Друзья, вот такие «машины смерти» расставляют в плавнях какие-то… не знаю даже, как их назвать…» — сообщил он.

Самострелы были найдены недалеко от базы отдыха «Меридиан», в районе, куда можно добраться только на лодке. По словам специалистов, жертвой подобных ловушек может стать не только животное, но и человек.

Отметим, что в комментариях пользователи предположили, что «машины смерти» установили браконьеры, ожидая подстрелить кабана.