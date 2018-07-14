Пропавшего 30 лет назад воина-"афганца" вернули домой в Украину

Его случайно встретили участники геологической экспедиции.

В Украину спустя 30 лет после попадания в плен в Афганистане вернулся прапорщик Игорь Белокуров. Об этом сообщается в фейсбуке командования десантно-штурмовых войск Вооруженных сил Украины.

В марте этого года бывшего советского военнослужащего случайно встретили участники геологической экспедиции. Он рассказал им, что зовут его Амриддин и сказал несколько слов на украинском: "Волин" (Волынь) и "колодяз" (колодец).

Пропавший военный (посредине) вместе с участниками поисковой группы
Фото: vdv.mil.gov.ua
Пропавший военный (посредине) вместе с участниками поисковой группы

Родного языка и своего настоящего имени мужчина не помнит. Возможно, от ранений и контузий он потерял память.

По архивам было установлено, что мужчина - уроженец Волынской области, принимал участие в боевых действиях в Афганистане в составе десантно-штурмового батальона 70-й отдельной гвардейской мотострелковой бригады 40-й армии.

Он пропал без вести 9 апреля 1988 года во время боя в районе Кандагара.

В плену принял ислам, женился и завел семью.

На этой неделе мужчине помогли вернуться в Украину. В сообщении не уточняется, останется ли они здесь жить или вернется обратно в Афганистан.

В Украине у него живет мама, которая уже не надеялась увидеть сына живым и давно обустроила на кладбище символическую могилу.

Полномасштабная вооруженная агрессия Советского Союза против Афганистана под предлогом борьбы с моджахедами началась в декабре 1979 года. По официальным советским данным, конфликт продолжался до вывода основной массы советских войск 15 февраля 1989 года. В результате этой войны погибли около 15 тыс. военнослужащих. Потери Афганистана составили 75-90 тысяч человек, с учетом гражданских - в районе 0,6-2 млн человек.


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