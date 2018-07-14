В Турции умер украинский турист, избитый россиянином до коматозного состояния
РоSSиянин после драки заплатил штраф и уехал домой.
В одной из больниц Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как 7 июля его избил турист из РоSSийской Федерации на курорте в г.Анталия.
Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные туристического агентства "Лига-Тур-Сервис" и родственников пострадавшего.
Житель Запорожья умер в субботу около 10:00. Информацию об этом турагентство получило от родственников пострадавшего. Сегодня днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.
По имеющейся информации, конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – РоSSия. По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов, после чего тот уехал домой в РоSSию.
Напомним, 7 июля 57-летний житель Запорожья получил тяжелые травмы вследствие того, что на территории гостиницы "Ganita holiday village" в г.Аланья, провинция Анталия, его избил гражданин РФ. Запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы г.Алания, где находился в коме.
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