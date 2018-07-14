В Турции умер украинский турист, избитый россиянином до коматозного состояния

РоSSиянин после драки заплатил штраф и уехал домой.

В Турции умер украинский турист, избитый россиянином до коматозного состояния
Фото: vu.ua

В одной из больниц Турции скончался 57-летний украинский турист из Запорожья, который неделю пребывал в коме после того, как 7 июля его избил турист из РоSSийской Федерации на курорте в г.Анталия.

Об этом сообщает "Интерфакс-Украина" со ссылкой на данные туристического агентства "Лига-Тур-Сервис" и родственников пострадавшего.

Житель Запорожья умер в субботу около 10:00. Информацию об этом турагентство получило от родственников пострадавшего. Сегодня днем в Запорожском аэропорту готовились принять самолет санавиации из Анталии, однако за несколько часов до прилета самолета рейс неожиданно отменили.

По имеющейся информации, конфликт между гражданином Украины и 30-летним туристом из РФ возник во время просмотра матча ЧМ по футболу Хорватия – РоSSия. По словам родственников пострадавшего украинца, турецкая полиция оштрафовала россиянина на 800 долларов, после чего тот уехал домой в РоSSию.

Напомним, 7 июля 57-летний житель Запорожья получил тяжелые травмы вследствие того, что на территории гостиницы "Ganita holiday village" в г.Аланья, провинция Анталия, его избил гражданин РФ. Запорожец в бессознательном состоянии был госпитализирован в реанимацию больницы г.Алания, где находился в коме.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям СенцоваПризер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
Полиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемоданеПолиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемодане
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
Блок рекламы


Похожие новости
В Турции избили украинского туриста: личность нападавшего россиянина установилиВ Турции избили украинского туриста: личность нападавшего россиянина установили
РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в ТурцииРоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции
В Подольске умер младенец, которого оставили на подоконнике роддомаВ Подольске умер младенец, которого оставили на подоконнике роддома
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
Умерла самая старая жительница ЕвропыУмерла самая старая жительница Европы
В Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балкономВ Ивано-Франковске пенсионерка умерла после падения с третьего этажа вместе с балконом
Во Франции умер режиссер-документалист Клод ЛазманВо Франции умер режиссер-документалист Клод Лазман
Группа украинских туристов застряла на испанском острове МальоркаГруппа украинских туристов застряла на испанском острове Мальорка
Туристка из Беларуси погибла во Львове из-за отравления угарным газомТуристка из Беларуси погибла во Львове из-за отравления угарным газом
Во время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской областиВо время сплава по Черемошу погиб турист из Черкасской области
Последние новости
Подгружаем последние новости