В Хмельницкой области зафиксировано три случая отравления грибами

В больницу попали две женщины и мужчина.

В Хмельницкой области с подозрением на отравление грибами госпитализированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Из с. Шевченково Ярмолинецкого района Хмельницкой области в центральную районную больницу поступило три человека с подозрением на отравление грибами. Среди пострадавших 61-летний мужчина и две женщины 30 и 42 лет", - отмечается в сообщении.

Дата госпитализации и состояние пострадавших не уточняется.

Напомним, ранее этим летом от отравления грибами в Луганской области умер 8-летний мальчик, на подконтрольной "ЛНР" территории, зафиксировано более 20 случаев отравления дикорастущими грибами.