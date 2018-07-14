В Хмельницкой области зафиксировано три случая отравления грибами

В больницу попали две женщины и мужчина.

В Хмельницкой области зафиксировано три случая отравления грибами
Фото: kv.npu.gov.ua

В Хмельницкой области с подозрением на отравление грибами госпитализированы три человека. Об этом сообщает пресс-служба ГосЧС.

"Из с. Шевченково Ярмолинецкого района Хмельницкой области в центральную районную больницу поступило три человека с подозрением на отравление грибами. Среди пострадавших 61-летний мужчина и две женщины 30 и 42 лет", - отмечается в сообщении.

Дата госпитализации и состояние пострадавших не уточняется.

Напомним, ранее этим летом от отравления грибами в Луганской области умер 8-летний мальчик, на подконтрольной "ЛНР" территории, зафиксировано более 20 случаев отравления дикорастущими грибами.


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