В Хмельницкой области соцработница спаивала пенсионерку, чтобы завладеть земельным паем
66-летняя пострадавшая попала в больницу в тяжелом состоянии.
Работники Ярмолинецького отдела полиции (Хмельницкая область) расследуют уголовное производство, открытое по факту оставления без помощи лица, находящегося в опасном для жизни состоянии и лишенного возможности принять меры к самосохранению по старости. Как сообщает пресс-служба региональной полиции, главным фигурантом дела являтся социальный работник.
По данным полиции, 66-летняя женщина попала в больницу в тяжелом состоянии из-за действий социального работника. Сын пострадавшей, который находился на границей, заявляет, что представитель социальной службы намеренно спаивала пенсионерку алкоголем, чтобы довести ее до беспомощного состоянии и завладеть земельным участком и домом.
Полиция установила, что один из земельных участков пострадавшей действительно оформлен на социального работника.
На данный момент бабушка в тяжелом состоянии находится в больнице. Работники полиции на основании заявления сына женщины открыли уголовное производство по ч.1 статьи 135 Уголовного кодекса Украины - оставление в опасности. Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде ограничения свободы на срок до двух лет или лишения свободы на тот же срок.
Напомним, в Харькове прокуратура объявила подозрение руководителю отделения соцзащиты, бездействие которой привело к гибели трехлетнего мальчика.
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14.07.2018 11:03