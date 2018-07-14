Дайвера, погибшего в таиландской пещере, наградили посмертно
Саман Кунан награжден орденом Белого слона, рыцырским крестом и повышен в ранге.
Король Таиланда Маха Ватчиралонгкон (Рама X) посмертно наградил погибшего при спасении детей из пещеры дайвера, старшего сержанта запаса войск спецназначения Военно-морских сил Таиланда Самана Кунана государственным орденом Белого слона.
Приказ тайского короля опубликован в местной правительственной газете, пишет Bangkok Post.Дайверу также был присвоен Рыцарский Великий Крест короля Таиланда, а также произведен в капитаны третьего ранга. Наград и ордена, как указывается в документе, дайвер был удостоен за "добрые дела и преданность человеческой помощи до смерти".
Саману Кунану было 37 лет. 10 лет назад он уволился в запас из отряда боевых пловцов тайского флота. После этого мужчина работал в качестве сотрудника службы безопасности международного аэропорта Суваннапхум в Бангкоке. В Чанг Раи для участия в операции по спасению 12 подростков и их футбольного тренера, заблокированных наводнением в пещере Кхао Луанг, Кунан отправился добровольцем.
6 июля стало известно о том, что он потерял сознание на обратном пути из пещеры, после того как доставил в нее кислородные баллоны.
Орден Белого слона является одним из старейших высших орденов Таиланда. Эта награда присваивается военным и гражданским лицам за заслуги перед Королевством Таиланд.
Напомним, 12 подростков из местной футбольной команды и их 25-летний тренер пропали в Таиланде 23 июня. Позже всех их спасатели обнаружили в пещере Кхао Луанг, проход к детям и тренеру оказался затоплен. 10 июля спасательная операция успешно завершилась, дети сейчас находятся в больнице, но их жизням ничего не угрожает.
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