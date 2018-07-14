Четвертый случай дифтерии: ребенок попал в реанимацию в Нежине
Все регионы Украины обеспечены вакциной для бесплатных прививок.
В Украине зафиксировали четвертый случай заболевания дифтерией. В Нежинскую районную больницу госпитализирован 11-летний мальчик, сообщает пресс-служба Минздрава.
Мальчик болел дома на протяжении пяти дней, ему ввели противодифтерийную сыроватку. Состояние ребенка тяжелое - он в реанимации. В село, где живет мальчик, поедет команда эпидемиологов, которая оценит ситуацию и решит, нужно ли профилактическое лечение или вакцинация.
10 июля Минздрав сообщил о заболевании дифтерией 15-летнего подростка в Киевской области.
Минздрав отмечает, что единственный способ защититься от дифтерии - вакцинация для детей и ревакцинация каждые десять лет для взрослых. Вакцина в Украине бесплатная и есть в наличии по всех областях. Дифтерия опасна тем, что без немедленного введения сыворотки около 50% больных могут умереть, даже с сывороткой остается риск смерти до 20%.
Дифтерия - это острое инфекционное заболевание, передающееся преимущественно воздушно-капельным путем и характеризуется местным воспалением слизистых оболочек ротоглотки и общей интоксикацией с поражением сердечно-сосудистой и нервной систем.
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