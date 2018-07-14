"Дохгантер" Святогор, находящийся под круглосуточным домашним арестом, свободно передвигается по Киеву

Зооволонтеры вызвали полицию.

"Догхантер" Алексей Святогор, который должен до 7 августа находиться под круглосуточным домашним арестом, свободно передвигается по городу.

Об этом рассказали зооволонтеры, которые встретили Святогора в пятницу, 13 июля при выходе из метро, передает Громадське радіо.

"Волонтер последовала за Святогором в магазин, где вызвала патруль полиции. Патрульные отказались везти Святогора в участок. Они позвонили следователю, который подтвердил, что Святогор получил от него разрешение", - прокомментировала зооволонтер Наталья Леденева, которая присутствовала при разговоре с патрульными.

Патрульные отвезли Святогора назад домой и составили протокол.

Следователь Роман Бобокал в комментарии Громадському радіо сказал, что он дал Святогору устное разрешение по телефону.

"Да, он мне позвонил, и я ему разрешил", - сказал следователь и положил трубку.

Фото: hromadskeradio.org

Шевченковский районный суд Киева 5 июля продолжил "догхантеру" Алексею Святогору меру пресечения в виде домашнего ареста с запретом покидать место проживания до 7 августа.

8 июня столичная полиция задержала Святогора. Он известен как жестокий убийца бродячих животных, на его счету более 500 убийств. Тем не менее "догхантер" был задержан не за расправу над животными, а за распространение информации о своей деятельности.

Святогор подозревается в совершении уголовных преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 300, ч. 3 ст. 300 ("Ввоз, изготовление или распространение произведений, пропагандирующих культ насилия и жестокости, расовую, национальную или религиозную нетерпимость и дискриминацию") Уголовного кодекса Украины.


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