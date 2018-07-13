Во Львове с пищевым отравлением госпитализированы 9 человек

По предварительным данным, источник инфекции находился в кафе "Томаш Кебаб".

Во Львове с пищевым отравлением госпитализированы 9 человек
Фото: Depositphotos/SUKIYASHI

Во Львове из-за пищевого отравления госпитализированы 9 человек. Все они попали в больницу после посещения кафе "Томаш кебаб".

Как сообщает "Львовская газета", семь пострадавших доставлены во Львовскую областную инфекционную больницу, двое - в Пустомытовскую районную центральную больницу.Как уточнили в ГУ «Львовский областной лабораторный центр МЗ Украины», предварительный диагноз госпитализированных - пищевая токсикоинфекция, острая кишечная инфекция. Состояние больных - средней тяжести. Общими симптомами заболевания являются: жалобы на температуру тела до 40?С, общую слабость, тошноту, рвоту, частые поносы, боли в области эпигастрия.

Львовский городской отдел ГУ «ЛОЛЦ МЗ Украины» начал эпидемиологическое расследование вспышки.

Напомним, Госпродпотребслужба обнародовала результаты санитарно-эпидемиологического расследования отравления 12 детей в лареге "Славутич".


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