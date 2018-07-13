В Одессе задержали наркоторговца из списка Интерпола

Его планируют экстрадировать в Италию.

Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Одессе гражданина одной из стран Балканского полуострова, который находится в международном розыске по линии Интерпола.

Пресс-служба СБУ сообщила, что в Италии его ищут по подозрению в контрабанде и сбыте тяжелых наркотиков.

Фото: ssu.gov.ua

В Украине он находился, так как планировал организовать здесь транзитный пункт для переправки кокакина и героина в страны Евросоюза .

Иностранца уже арестовали. Возможна его экстрадиция в Италию.

Напомним, что несколько дней назад в Азербайджане перехватили 260 кг героина, которые везли в Украину под видом соды.