В Одессе задержали наркоторговца из списка Интерпола
Его планируют экстрадировать в Италию.
Сотрудники Службы безопасности Украины и прокуратуры задержали в Одессе гражданина одной из стран Балканского полуострова, который находится в международном розыске по линии Интерпола.
Пресс-служба СБУ сообщила, что в Италии его ищут по подозрению в контрабанде и сбыте тяжелых наркотиков.
В Украине он находился, так как планировал организовать здесь транзитный пункт для переправки кокакина и героина в страны Евросоюза.
Иностранца уже арестовали. Возможна его экстрадиция в Италию.
Напомним, что несколько дней назад в Азербайджане перехватили 260 кг героина, которые везли в Украину под видом соды.
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