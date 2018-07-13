Новостей.COM ⇒ Общество

ГосЧС Днепра спасли белку, застрявшую в сетке Спасательная операция заняла примерно две минуты. Сотрудники ГосЧС Днепра спасли белку, сообщает пресс-служба ведомства. Фото: dp.dsns.gov.ua Сегодня утром местные жители обнаружили на дереве во дворе дома белку, запутавшуюся в металлической сетке. Самостоятельно достать животное не удалось, поэтому вызвали спасателей. Белка запуталась в сетке задними лапами и хвостом и не могла освободиться самостоятельно. Спасатели разрезали сетку и освободили белку, а затем отпустили ее на свободу. На опубликованном видео спасательная операция заняла примерно две минуты. Напомним, ранее в Индии фотографы-любители спасли дикого волка, голова которого застряла внутри пластикового контейнера.

LB.ua

!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.