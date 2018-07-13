ГосЧС Днепра спасли белку, застрявшую в сетке
Спасательная операция заняла примерно две минуты.
Сотрудники ГосЧС Днепра спасли белку, сообщает пресс-служба ведомства.
Сегодня утром местные жители обнаружили на дереве во дворе дома белку, запутавшуюся в металлической сетке. Самостоятельно достать животное не удалось, поэтому вызвали спасателей.
Белка запуталась в сетке задними лапами и хвостом и не могла освободиться самостоятельно. Спасатели разрезали сетку и освободили белку, а затем отпустили ее на свободу. На опубликованном видео спасательная операция заняла примерно две минуты.
Напомним, ранее в Индии фотографы-любители спасли дикого волка, голова которого застряла внутри пластикового контейнера.
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13.07.2018 10:51