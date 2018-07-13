Мужчина зарезал знакомого из-за ноутбука
Житель Белой Церкви из-за ноутбука зарезал ножом знакомого.
Сотрудники Белоцерковского отдела полиции оперативно установили и задержали 42-летнего местного жителя, который после совместного распития спиртного нанес смертельное ножевое ранение знакомому. Мужчины решали давний конфликт из-за ноутбука, который пострадавший пообещал отремонтировать и вернуть задержанному, но вместо этого сдал его в ломбард.
Во время драки подозреваемый выхватил нож и ударил 41-летнего мужчину. Полученное проникающее ножевое ранение оказалось несовместимо с жизнью.
Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.
Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.
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Общество
13.07.2018 10:51