Мужчина зарезал знакомого из-за ноутбука

politsiya

Житель Белой Церкви из-за ноутбука зарезал ножом знакомого.

Сотрудники Белоцерковского отдела полиции оперативно установили и задержали 42-летнего местного жителя, который после совместного распития спиртного нанес смертельное ножевое ранение знакомому. Мужчины решали давний конфликт из-за ноутбука, который пострадавший пообещал отремонтировать и вернуть задержанному, но вместо этого сдал его в ломбард.

Во время драки подозреваемый выхватил нож и ударил 41-летнего мужчину. Полученное проникающее ножевое ранение оказалось несовместимо с жизнью.

Злоумышленника задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. До избрания меры пресечения он будет находиться под стражей.

Продолжается расследование в рамках открытого уголовного производства по ч.2 ст. 121 (Умышленное тяжкое телесное повреждение) Уголовного кодекса Украины. Задержанному грозит до 10 лет лишения свободы.

Источник: Сегодня


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Подполковника Глушака убили ради золотой цепочкиПодполковника Глушака убили ради золотой цепочки
В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с ТрампомВ США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенцаВ Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенца
Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям СенцоваПризер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
Блок рекламы


Похожие новости
Задержан мужчина, который развращал 11-месячную дочь и выкладывал кадры в сетьЗадержан мужчина, который развращал 11-месячную дочь и выкладывал кадры в сеть
В Одессе мужчина открыл стрельбу по группе молодежиВ Одессе мужчина открыл стрельбу по группе молодежи
В Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятииВ Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятии
Из-за шутки 9-летнего мальчика полиция Днепра проверяла две школыИз-за шутки 9-летнего мальчика полиция Днепра проверяла две школы
В Киевской области психически больной мужчина изнасиловал, ограбил и сжег 83-летнюю женщинуВ Киевской области психически больной мужчина изнасиловал, ограбил и сжег 83-летнюю женщину
В Красногоровке мужчина получил огнестрельное ранение во дворе своего домаВ Красногоровке мужчина получил огнестрельное ранение во дворе своего дома
Соцработник в Харькове пойдет под суд из-за гибели 3-летнего мальчикаСоцработник в Харькове пойдет под суд из-за гибели 3-летнего мальчика
Британская полиция перекрыла дорогу из-за мужчины, потерявшего сознаниеБританская полиция перекрыла дорогу из-за мужчины, потерявшего сознание
В Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейскихВ Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских
Кристина Соловий отменила концерт в Украине из-за политикиКристина Соловий отменила концерт в Украине из-за политики
Последние новости
Подгружаем последние новости