В Одессе мужчина открыл стрельбу по группе молодежи

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Утром в четверг, 12 июля, в Одессе задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двух человек.

Об этом рассказали на странице сообщества в Facebook «Самооборона Майдана Одессы».

Отмечается, что активисты совершали патрулирование около пяти утра, когда у памятника Воронцову на Соборной площади неизвестный мужчина из хулиганских соображений открыл стрельбу по группе молодежи, которая каталась на скейтах.

Услышав шум, активисты направились к месту событий и увидели двух раненых, один из которых оказался несовершеннолетним. Преступник пытался сбежать, сопротивлялся и вызывающе себя вел, но его смогли задержать.

По словам советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по статье о хулиганстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.

Источник: Апостроф


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