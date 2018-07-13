В Одессе мужчина открыл стрельбу по группе молодежи
Утром в четверг, 12 июля, в Одессе задержали мужчину, который устроил стрельбу и ранил двух человек.
Об этом рассказали на странице сообщества в Facebook «Самооборона Майдана Одессы».
Отмечается, что активисты совершали патрулирование около пяти утра, когда у памятника Воронцову на Соборной площади неизвестный мужчина из хулиганских соображений открыл стрельбу по группе молодежи, которая каталась на скейтах.
Услышав шум, активисты направились к месту событий и увидели двух раненых, один из которых оказался несовершеннолетним. Преступник пытался сбежать, сопротивлялся и вызывающе себя вел, но его смогли задержать.
По словам советника начальника ГУ Нацполиции в Одесской области Руслана Форостяка, сейчас правоохранители решают вопрос открытия уголовного дела по статье о хулиганстве, мера пресечения по которой предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от трех до семи лет.
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13.07.2018 10:24