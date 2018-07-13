Данилко сделал громкое заявление о судьбе Верки Сердючки

Верка Сердючка

Популярный украинский артист, певец и шоумен Андрей Данилко заявил, что больше не будет выступать в образе Верки Сердючки.

Об этом сообщает Telegram-канал Лентач.

«По-настоящему грустные новости из серии «Ушла эпоха». Потеря для музыки сравнимая с распадом Битлз или Оазис. Андрей Данилко заявил, что прекращает выступать в образе Верки Сердючки», — сказано в сообщении.

Перед этим Данилко планирует устроить прощальный тур по украинским городам, чтобы сказать «некое спасибо» тем людям, которые дали ему «возможность обеспечить себя финансово, жить на Крещатике и, в принципе, не работать».

А 13 июля в Одессе состоится последнее выступление Верки Сердючки на сцене перед прощальными гастролями, пишут «Вести».

Отметим, ранее Данилко рассказывал, что ему уже сложно в образе Сердючки, потому что украинская музыка вышла на новый уровень.

Напомним, что «родилась» Верка Сердючка 1 апреля в 1993 году на «Юморине» в Полтаве. Именно там актер впервые представил свой сценический образ.

Источник: Lime


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