В Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятии
В результате взрыва разрушена кирпичная печь.
В Днепре около 16:50 12 июля произошел взрыв на одном из предприятий, в результате чего погибли два человека.
Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области сообщает, что взрыв произошел на улице Курсантская в Самарском районе.
Установлено, что взрыв опасной смеси без последующего горения произошел в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.
В результате взрыва была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.
Один человек погиб сразу. Еще один, в тяжелом состоянии госпитализированный во вторую городскую больницу, умер в 19:25.
Напомним, 8 июля во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина.
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Общество
12.07.2018 18:10