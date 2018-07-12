В Днепре двое человек погибли из-за взрыва на предприятии

В результате взрыва разрушена кирпичная печь.

Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua Фото: dp.dsns.gov.ua

В Днепре около 16:50 12 июля произошел взрыв на одном из предприятий, в результате чего погибли два человека.

Пресс-служба ГУ ГосЧС в Днепропетровской области сообщает, что взрыв произошел на улице Курсантская в Самарском районе.

Установлено, что взрыв опасной смеси без последующего горения произошел в цехе во время технологического процесса в электрической печи по плавлению специальных металлов.

В результате взрыва была разрушена кирпичная печь и металлический бункер над ней.

Один человек погиб сразу. Еще один, в тяжелом состоянии госпитализированный во вторую городскую больницу, умер в 19:25.

Напомним, 8 июля во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина.