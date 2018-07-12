В курортной Кирилловке обнаружили трубопровод, сбрасывавший нечистоты в Утлюкский лиман
Образцы почвы и жидкости направлены на экспертизу.
На территории частного домовладения в селе Степок, входящего в состав пгт Кирилловка Запорожской области, обнаружили трубопровод, из которого вытекала жидкость темного цвета в Утлюкский лиман.
Об этом сообщается на сайте местной полиции.
В дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе с. Степок на Федотовой косе в лиман сливаются нечистоты.
Прибывшие на место правоохранители и экологи обнаружили трубопровод, 30 метров которого были извлечены из-под земли с помощью экскаватора. Также в районе трубопровода были взяты образцы почвы и жидкости для проведения экспертизы.
Открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны вод). Начато досудебное следствие.
Утлюкский лиман отделен от Азовского моря Федотовой косой и соединен с морем через пролив между Бирючьим островом и косой Арабатская стрелка. Длина лимана достигает 60 км, ширина - до 15 км. Грязи Утлюкского лимана используют для оздоровления на местном курорте.
Напомним, в прошлом году на границе Украины и Молдовы нашли километровый спиртопровод через реку Днестр.
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12.07.2018 18:08