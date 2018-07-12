В курортной Кирилловке обнаружили трубопровод, сбрасывавший нечистоты в Утлюкский лиман

Образцы почвы и жидкости направлены на экспертизу.

На территории частного домовладения в селе Степок, входящего в состав пгт Кирилловка Запорожской области, обнаружили трубопровод, из которого вытекала жидкость темного цвета в Утлюкский лиман.

Об этом сообщается на сайте местной полиции.

В дежурную часть Мелитопольского отдела полиции поступило сообщение о том, что в районе с. Степок на Федотовой косе в лиман сливаются нечистоты.

Прибывшие на место правоохранители и экологи обнаружили трубопровод, 30 метров которого были извлечены из-под земли с помощью экскаватора. Также в районе трубопровода были взяты образцы почвы и жидкости для проведения экспертизы.

Фото: zp.npu.gov.ua

Открыто уголовное производство по ч.1 ст.242 Уголовного кодекса (нарушение правил охраны вод). Начато досудебное следствие.

Утлюкский лиман отделен от Азовского моря Федотовой косой и соединен с морем через пролив между Бирючьим островом и косой Арабатская стрелка. Длина лимана достигает 60 км, ширина - до 15 км. Грязи Утлюкского лимана используют для оздоровления на местном курорте.

Напомним, в прошлом году на границе Украины и Молдовы нашли километровый спиртопровод через реку Днестр.