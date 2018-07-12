Деми Мур обокрали на сотни тысяч долларов
Голливудская актриса Деми Мур, на которую в прошлом году подали в суд из-за смерти парня в ее бассейне, снова попала в неприятную историю.
На этот раз звезда пострадала финансово и стала жертвой мошенников, сообщает
По словам федеральных прокуроров у Деми Мур была похищена кредитной карта, с которой было потрачено почти 170 тысяч долларов.
35-летний Дэвид Рид обратился в службу поддержки American Express с заявлением, что актриса якобы потеряла свою банковскую карту, а потом каким-то образом перехватил отправку новой выпущенной карты.
Пока он был в розыске, ему удалось потратить 169 тысяч долларов в престижных розничных магазинах одежды.
Однако представителям правоохранительных органов удалось отследить злоумышленника по камерам.
Сейчас Дэвид находится в окружной тюрьме Лос-Анджелеса.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
12.07.2018 18:10