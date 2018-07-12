Деми Мур обокрали на сотни тысяч долларов

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Голливудская актриса Деми Мур, на которую в прошлом году подали в суд из-за смерти парня в ее бассейне, снова попала в неприятную историю.

На этот раз звезда пострадала финансово и стала жертвой мошенников, сообщает ТСН со ссылкой на TMZ.

По словам федеральных прокуроров у Деми Мур была похищена кредитной карта, с которой было потрачено почти 170 тысяч долларов.

35-летний Дэвид Рид обратился в службу поддержки American Express с заявлением, что актриса якобы потеряла свою банковскую карту, а потом каким-то образом перехватил отправку новой выпущенной карты.

Пока он был в розыске, ему удалось потратить 169 тысяч долларов в престижных розничных магазинах одежды.

Однако представителям правоохранительных органов удалось отследить злоумышленника по камерам.

Сейчас Дэвид находится в окружной тюрьме Лос-Анджелеса.


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