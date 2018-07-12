В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом

Ее обвиняют в том, что она позволила прикоснуться к себе в нарушение закона штата Огайо.

В США задержали порнозвезду Сторми Дэниелс, объявившую о связи с Трампом
Сторми Дэниелс
Фото: e-news.su

Порноактриса Стефани Клиффорд, известная под псевдонимом Сторми Дэниелс, задержана в стрип-клубе штата Огайо в США.

Об этом сообщает FoxNews со ссылкой на ее адвоката Майкла Авенатти.

По его словам, девушка обвиняется в том, что позволила прикоснуться к себе в нарушение закона штата. Так, по его словам, выступая в стриптиз-клубе в Колумбусе, некоторые посетители дотрагивались до неё "несексуальным" способом.

Также сообщается, что Сторми Дэниелс совершила те же действия с несколькими полицейскими, которые подошли к сцене, и заставили одного из полицейских положить голову на её обнаженную грудь.

Закон штата Огайо, известный как Закон о защите сообщества, запрещает любому, кто не является членом семьи, касаться обнаженной или полуобнаженной танцовщицы.

Сторми Дэниелс была освобождена под залог до 6 часов утра. В судебных отчетах сообщается, что она внесла в виде залога 6 тыс. долларов. Отмечается, что девушке предъявлены обвинения по трем пунктам. По словам адвоката, она не признает себя виновной по всем пунктам и называет всё инсценировкой.

Напомним, Дэниелс утверждает, что вступала в интимные отношения с ним в 2006 году, когда тот был женат, что Трамп отрицал. Впервые она заявила об этом в интервью 2011 года.

В начале года газета Wall Street Journal сообщила, что накануне президентских выборов в США актрисе заплатили, чтобы она подписала договор о неразглашении информации о своих отношениях с Трампом. Позже агент Дэниелс выпустила заявление от имени актрисы, в котором утверждалось, что никакого романа с будущим президентом США у нее не было. Однако тогда уже тогда многие заметили, что подпись порнозвезды под заявлением не похожа на ее же автограф на более раннем документе.

В марте Дэниелс подала в суд на Трампа. Она также попыталась аннулировать соглашение о неразглашении, которое она подписала за несколько дней до президентских выборов 2016 года. В мае Трамп признал, что вернул долг адвокату, заплатившему порнозвезде за молчание.


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