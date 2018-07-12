Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове, получивший второй срок за пьяное вождение, вышел по амнистии

Мужчина отбывал наказание в Хролевском исправительном центре.

Виновник ДТП с 6 погибшими в Харькове, получивший второй срок за пьяное вождение, вышел по амнистии
Фото: runews.su

Харьковчанин Андрей Полтавец, досрочно освобожденный от отбытия наказания за ДТП с шестью жертвами и получивший затем второй срок за вождение в пьяном виде, вышел на свободу по амнистии.

Об этом сообщила завсектором по связям со СМИ и общественностью Северо-Восточного межрегионального управления по вопросам исполнения уголовных наказаний и пробации Министерства юстиции Ольга Кузнецова, передает "Укринформ".

"Андрей Полтавец, который отбывал наказание в Хролевському исправительном центре №140 с 10 мая 2018 года, освобожден по амнистии 8 июня 2018 года", - отметила Кузнецова.

По ее словам, сведений о том, где он находился ранее, у нее нет.

Напомним, 2 мая 2008 в Харькове Полтавец в пьяном виде въехал на джипе Mitsubishi L-200 на трамвайную остановку возле Южного вокзала, тогда шесть человек, включая двух детей, погибли на месте. Вина водителя была доказана и суд назначил ему наказание в виде 10 лет тюрьмы с лишением права управлять транспортными средствами на 3 года.

Освободившись досрочно в сентябре 2015 года, Полтавец на путь исправления не стал. 24 октября, несмотря на изъятое у него водительское удостоверение, будучи нетрезвым, он снова сел за руль.

20 декабря 2017 года Червонозаводский райсуд Харькова признал виновным и приговорил его к 2 годам и 9 месяцам лишения свободы.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Общество

←+Ctrl+→

Интересные новости
Подполковника Глушака убили ради золотой цепочкиПодполковника Глушака убили ради золотой цепочки
В Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенцаВ Ровенской области пьяный иностранец избил полуторамесячного младенца
Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям СенцоваПризер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
Полиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемоданеПолиция не нашла состава преступления в действиях украинки, которая везла сына в Польшу в чемодане
Блок рекламы


Похожие новости
Троих полицейских выгнали с работы за издевательство над задержанным на вокзале в ХарьковеТроих полицейских выгнали с работы за издевательство над задержанным на вокзале в Харькове
Соцработник в Харькове пойдет под суд из-за гибели 3-летнего мальчикаСоцработник в Харькове пойдет под суд из-за гибели 3-летнего мальчика
Участница нападения на Дмитрия "Вербича" получила условный срокУчастница нападения на Дмитрия "Вербича" получила условный срок
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
"Вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский" второй раз за два месяца выдворили из Украины"Вора в законе" по прозвищу "Дато Агджабединский" второй раз за два месяца выдворили из Украины
В Харькове взорвался автомобиль гендиректора фармацевтической компанииВ Харькове взорвался автомобиль гендиректора фармацевтической компании
Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"Вышел тизер шестого сезона сериала "Карточный домик"
Неизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ сообщества в ХарьковеНеизвестные в противогазах напали на офис ЛГБТ сообщества в Харькове
Во Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолетеВо Франции рецидивист, отбывающий 25-летний срок, сбежал из тюрьмы на вертолете
В Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны, которую хранил в сараеВ Житомирской области мужчина подорвался на мине времен Второй мировой войны, которую хранил в сарае
Последние новости
Подгружаем последние новости