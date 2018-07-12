Трансгендер впервые примет участие в конкурсе "Мисс Вселенная"
Трансгендер впервые примет участие в конкурсе «Мисс Вселенная»: 26-летняя модель и активист Анджела Понсе будет представлять на конкурсе Испанию.
Об этом сообщает CTV News, передает
«Выиграю ли я или нет, если я пройду через все это, то это станет победой лично для меня и большим шагом для всего мира», — сказала Понсе.
Также модель заявила, что хочет стать примером для подражания детям всей планеты.
На отборе «Мисс Вселенная» в Испании Понсе избили 20 других участниц.
Официально трансгендерным женщинам разрешено участвовать в конкурсе с 2012 года.
Ранее сообщалось, что на конкурсе «Мисс Америка» больше не будет проводиться дефиле участниц в бикини. Через него конкурсы красоты неоднократно подвергались критике за объективацию женщин.
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