Двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента

Инцидент произошел Северодонецке.

Двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента
Фото: ssu.gov.ua

Сотрудники Службы безопасности, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали двух харьковских полицейских за превышение служебных полномочий и ограбление.

Об этом сообщается на сайте СБУ.

Правоохранители во время следственно-оперативных действий на территории частного предприятия в Северодонецке обнаружили крупную сумму денег. Затем они потребовали у предпринимателя отдать им часть суммы, за что обещали не изымать все средства.

После того как коммерсант отказался, полицейские отобрали у него около 500 тыс. гривен наличными и вернулись в Харьков. Их задержали сотрудники спецслужбы во время следующего визита в Северодонецк.

Полицейским объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса. Им также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

Напомним, ранее в Харькове троих полицейских выгнали с работы за издевательство над задержанным на вокзале.


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