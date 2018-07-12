Двое полицейских из Харькова украли 500 тыс. гривен во время следственного эксперимента
Инцидент произошел Северодонецке.
Сотрудники Службы безопасности, привлеченные к операции Объединенных сил, задержали двух харьковских полицейских за превышение служебных полномочий и ограбление.
Об этом сообщается на сайте СБУ.
Правоохранители во время следственно-оперативных действий на территории частного предприятия в Северодонецке обнаружили крупную сумму денег. Затем они потребовали у предпринимателя отдать им часть суммы, за что обещали не изымать все средства.
После того как коммерсант отказался, полицейские отобрали у него около 500 тыс. гривен наличными и вернулись в Харьков. Их задержали сотрудники спецслужбы во время следующего визита в Северодонецк.
Полицейским объявлено о подозрении по ч. 3 ст. 365 и ч. 4 ст. 186 Уголовного кодекса. Им также избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.
Напомним, ранее в Харькове троих полицейских выгнали с работы за издевательство над задержанным на вокзале.
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12.07.2018 10:32