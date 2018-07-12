Столичный суд вынес приговор угонщику мотоцикла Маси Найема

Пострадавший и преступник заключили сделку, поэтому суд приговорил угонщика только к штрафу.

Суд оштрафовал на 17 тыс. гривен жителя Киева за угон мотоцикла брата депутата Верховной Рады Мустафы Найема Маси у здания Апелляционного суда Киева . Об этом говорится в решении суда.

Инцидет произошел 11 мая в Соломенском районе Киева возле здания Апелляционного суда. Безработный житель Киева Антон Мазур увидел припаркованный у забора мотоцикл Honda GLN 125SHD-2TU белого цвета. Учитывая, что в замке зажигания мотоцикла находился ключ, обвиняемый решил завладеть транспортным средством.

Подсудимый начал катить мотоцикл в направлении ул. Соломенской, после чего выехал на проезжую часть, сел на транспортное средство и направился в неизвестном направлении.

Своими действиями он причинил Маси Найему материальный ущерб в сумме 40 000 гривен.

В дальнейшем мотоцикл был найден полицией на ул. Дмитриевсой в Киеве и возвращен владельцу.

Сообщается, что обвиняемый полностью и добровольно признал себя виновным в совершении уголовного преступления и искренне раскаялся.

Мазур и Найем обратились в суд в ходе подготовительного рассмотрения с соглашением о примирении, которое было ими подписано 21 мая. Стороны согласились с назначением подсудимому наказания в виде штрафа в размере 1 000 необлагаемых минимумов доходов граждан в пользу государства, что составляет 17 000 гривен.

Суд утвердил сделку, оштрафовал виновного, а мотоцикл вернул Найему.

В то же время до вступления приговора в силу осужденный остается под домашним арестом.