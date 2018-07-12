Госкино показало первый трейлер "Дикого поля"

Лента по мотивам "Ворошиловграда" выйдет в прокат в ноябре.

Появился первый трейлер фильма "Дикое поле", снятого по мотивам романа Сергея Жадана «Ворошиловград». Об этом сообщает Госкино.

"Дикое Поле" создается при поддержке Госкино Украины. Режиссером является Ярослав Лодыгин, продюсером - Владимир Яценко, сопродюсером - Миклош Гимеш, оператор-постановщик - Сергей Михальчук, авторы сценария - Наталья Ворожбит, Сергей Жадан и Ярослав Лодыгин.

В ролях: Олег Москаленко (Герман), Владимир Ямненко (Коча), Георгий Поволоцкий (Травма), Алексей Горбунов (Пастор), Руслана Хазипова (Оля), Евгения Муц (Катя), Роман Халаимов (Марлен), Игорь Портянко (Николай Николаевич ), Сергей Жадан и другие.

Композитор: Фима Чупахин

Бюджет экранизации "Ворошиловграда" составляет около 31 млн грн. Лента выйдет в прокат 8 ноября.


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