В Мексике в результате перестрелки погибла украинка

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В столице Мексики Мехико 27-летняя украинка Татьяна Мирутенко утром 7 июля стала жертвой перестрелки между местными криминальными структурами.

Как сообщает The Washington Post, Татьяна вместе с мужем праздновала в ресторане годовщину свадьбы и попала под пули, когда пара покидала заведение.

«Несколько людей на мотоциклах открыли огонь по охранникам, которые стояли возле входа. Один был тяжело ранен. А Татьяна умерла», – отмечают в издании.

Государственный департамент США подтвердил смерть Мирутенко в Мехико, а также ее гражданство.

«Мы выражаем наши искренние соболезнования друзьям и членам семьи погибшей. Из уважения к семье в это трудное время, у нас нет дополнительных комментариев «, – написал в своем письме пресс-секретарь отдела Ноэль Клей.

Издание отмечает, что объектом вооруженной атаки был охранник ресторана, который также получил ранение. Гибель украинки стала трагическим несчастным случаем и огромной трагедией для ее мужа и семьи.

«В прошлом году мы выбирали цветы на ее свадьбу, а сегодня – на похороны», – сообщил отец Татьяны.

Украинка с супругом любили путешествовать. Об этом свидетельствуют их страницы в Instagram, которые изобилуют снимками из заграничных поездок и блюдами местных ресторанов.

Источник: Главред


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