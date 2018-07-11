РоSSийский турист избил до комы украинца на отдыхе в Турции

В турецком городе Аланья гражданин РФ до полусмерти избил 57-летнего украинца, который в результате полученых травм уже четвертый день находится в коме.

Как сообщает «ДонПресс», 6 июля туристы из Запорожья вылетели в гостиницу в городе Аланья, а 7 июля один из украинцев получил тяжелые травмы после избиения россиянином.

Отмечается, что мужчина был госпитализирован в бессознательном состоянии в реанимацию больницы Алании и уже четвертый день не приходит в себя. В турагенстве заявили, что россиянин зашел на территорию отеля, где отдыхали украинские туристы, из соседней гостиницы. По словам турагента, украинец во время поступления в медучреждение находился состоянии алкогольного опьянения, что лишает его права на страховые компенсации. Турагент добавил: «Возможно, роSSийский турист тоже был в алкогольном опьянении. У нашего туриста обнаружено в районе 2,8 промилле в крови». Жена пострадавшего заявила, что у нее нет денег ни на оплату лечения мужа так как по условиям договора, страховые выплаты аннулируются, если турист был пьяным.