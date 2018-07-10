Полицейские пришли с обыском в квартиру координатора C-14

Сергею Мазуру сообщили о подозрении в нападении на лагерь ромов на Лысой горе в Киеве.

В Борисполе полиция проводит обыск в квартире координатора националистической организации С-14 Сергея Мазура.

Об этом сообщают представители этой организации в Фейсбуке.

"Опера проводят незаконный обыск у координатора C-14 Сергея Мазура. Прямо дома. Вломились в квартиру. Показали липовый листок. Никакого решения суда, следователей на месте нет, не указана группа следователей с разрешением на обыск", - утверждает один из активистов Маркиян Яциняк.

Как сообщает корреспондент LB.ua, к дому Мазура подтягиваются активисты.

Фото: Александр Рудоманов

Также есть сообщения о том, что националисты заблокировали правоохранителей.

На стриме, который вели активисты с места происшествия, видно, что Мазуру зачитали подозрение. Суть подозрения пока не раскрывают ни Мазур, ни правоохранители.

Тем временем, на сайте полиции появилось сообщение о том, что "в ходе расследования уголовного производства по факту нападения на поселения лиц на Лысой горе в Голосеевском районе одному из фигурантов объявили о подозрении по ч. 2 ст. 296 (хулиганство) Уголовного кодекса".

Отмечается, что следователи готовят представление в суд об избрании подозреваемому меры пресечения.