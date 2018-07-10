В Красногоровке мужчина получил огнестрельное ранение во дворе своего дома

Пострадавший самостоятельно добрался до местной больницы.

В Красногоровке мужчина получил огнестрельное ранение во дворе своего дома

В Красногоровке в результате обстрела получил огнестрельное ранение местный житель.

Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.

"Установлено, что 60-летний мужчина вышел во двор, чтобы выбросить мусор, когда услышал хлопок и почувствовал боль в ноге. Пострадавший находится в больнице г. Курахово. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина самостоятельно добрался до местной больницы, чтобы получить помощь.

Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).

Напомним, Красногоровка расположена в нескольких километрах на запад от оккупированного "ДНР" Донецка. Город периодически попадает под обстрелы боевиков. В пятницу, 6 июля, в Красногоровке снайпер боевиков ранил военнослужащего.

Ранее Контактная группа по Донбассу договорилась об очередном - "хлебном" - перемирии на время уборки урожая, с 1 июля.


!

Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.




Коды для вставки в блог\форум

blog comments powered by Disqus

Вспомним другие новости из этого раздела?


Ctrl+←

Интересные новости
На Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСаНа Волыни жених украл мобильный телефон у сотрудницы ЗАГСа
В Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в полеВ Сумской области местные жители застрелили контрабандистов и закопали тела в поле
Призер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям СенцоваПризер кинофестиваля в Карловых Варах отдала свою награду родителям Сенцова
В Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана КупалаВ Харькове умер 5-летний мальчик, упавший в костер на празднике Ивана Купала
В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)
Блок рекламы


Похожие новости
В Подольске умер младенец, которого оставили на подоконнике роддомаВ Подольске умер младенец, которого оставили на подоконнике роддома
Участница нападения на Дмитрия "Вербича" получила условный срокУчастница нападения на Дмитрия "Вербича" получила условный срок
В Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейскихВ Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских
В Днепре застрелили мужчину во дворе собственного домаВ Днепре застрелили мужчину во дворе собственного дома
Во Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчинаВо Львове от взрыва гранаты погиб 57-летний мужчина
На киевском вокзале мужчина ранил журналистку из травматического оружияНа киевском вокзале мужчина ранил журналистку из травматического оружия
Мужчина пытался взорвать зал игровых автоматов в БердянскеМужчина пытался взорвать зал игровых автоматов в Бердянске
В Тбилиси мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна и случайно убил соседа напротивВ Тбилиси мужчина открыл беспорядочную стрельбу из окна и случайно убил соседа напротив
В харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГосЧСВ харьковском метро мужчина разлил ртуть, - ГосЧС
В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)В Киеве на Антоновича мужчина погиб в результате огнестрельного ранения (обновлено)
Последние новости
Подгружаем последние новости