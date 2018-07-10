В Красногоровке мужчина получил огнестрельное ранение во дворе своего дома
Пострадавший самостоятельно добрался до местной больницы.
В Красногоровке в результате обстрела получил огнестрельное ранение местный житель.
Об этом сообщается на сайте полиции Донецкой области.
"Установлено, что 60-летний мужчина вышел во двор, чтобы выбросить мусор, когда услышал хлопок и почувствовал боль в ноге. Пострадавший находится в больнице г. Курахово. Сейчас его жизни ничего не угрожает", - говорится в сообщении.
Отмечается, что мужчина самостоятельно добрался до местной больницы, чтобы получить помощь.
Полиция открыла уголовное производство по ст. 258 (террористический акт).
Напомним, Красногоровка расположена в нескольких километрах на запад от оккупированного "ДНР" Донецка. Город периодически попадает под обстрелы боевиков. В пятницу, 6 июля, в Красногоровке снайпер боевиков ранил военнослужащего.
Ранее Контактная группа по Донбассу договорилась об очередном - "хлебном" - перемирии на время уборки урожая, с 1 июля.
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10.07.2018 15:57