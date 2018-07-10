Троих полицейских выгнали с работы за издевательство над задержанным на вокзале в Харькове

Комвзвода и начальник отдела получили предупреждения.

?Троих полицейских выгнали с работы за издевательство над задержанным на вокзале в Харькове
Фото: #facebook#.com/KyryloYakovlev

Начальник главного управления Национальной полиции Харьковской области Олег Бех уволил двух старших сержантов и капрала, пинавших и бивших по голове мужчину в отделении на станции "Харьков-Пассажирский" 7 июля.

Об этом он сообщил на своей странице в Фейсбуке.

"После тщательного изучения материалов служебной проверки и видеоматериалов без малейших сомнений подписал приказ об увольнении из рядов полиции сотрудников сектора патрульной полиции Холодногорского отдела. Своим вызывающим, позорным поведением они грубо нарушили один из принципов деятельности полиции - соблюдение прав и свобод человека. После такого вопиющего случая неадекватных действий правоохранителей, невыполнение ими требований закона "О Национальной полиции" они не имеют никакого морального права оставаться на своих должностях", - написал Бех .

Он также сообщил, что командиру взвода, который был непосредственным руководителем уволенных полицейских, вынесли предупреждение о неполном должностном соответствии. Кроме того, строгое предупреждение получил и.о. начальника Холодногорского отдела полиции.

Ранее в соцсети Facebook было выложено видео, на котором полицейские со смехом пинают и бьют по голове неизвестного мужчину.

В полиции Харьковской области сообщили, что по данному факту назначено служебное расследование, на время которого данные сотрудники полиции отстранены от несения службы. У них изъяли удостоверения, жетоны и табельное оружие. Также облпрокуратура начала уголовное производство (ч.2 ст.365 УК Украины).

Напомним, в январе прокуратура Запорожской области сообщила о подозрении троим патрульным, которые пытали и издевались над гражданином с помощью спецсредств.


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