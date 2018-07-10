Полиция Днепра задержала мужчину с гранатометом

Мужчина задержан, оружие направлено на экспертизу.

Полиция Днепра задержала мужчину, перевозившего гранатомет. Об этом сообщает пресс-служба региональной полиции.Инцидент произошел днем в понедельник, 9 июля, на ул. Князя Ярослава Мудрого. Мужчина привлек внимание правоохранителей тем, что курил на остановке общественного транспорта. При осмотре сотрудники криминальной полиции Днепровского ОП обнаружили у него РПГ-18, завернутый в простыню.

Фото: dp.npu.gov.ua

В Днепровском отделе полиции правоохранители установили, что задержанный - 50-летний местный житель, ранее судимый. По словам задержанного, оружие он нашел накануне и хранил без всякой цели.

Сейчас РПГ изъяли и направили на экспертизу. В рамках открытого по ч. 1 ст. 263 уголовного производства полиция устанавливает происхождение оружия.

Напомним, сегодня днем в пригороде Киева в результате перестрелки ранен человек.


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