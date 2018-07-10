В пригороде Киева произошла перестрелка, есть раненый

Полиция объявила план "Перехват".

В пригороде Киева произошла перестрелка, есть раненый
Фото: ipnews.in.ua

В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла перестрелка, в результате которой получил ранения мужчина. Об этом сообщает "Эспресо".

Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацька рада". Мужчина получил четыре огнестрельные ранения от неизвестного мужчины кавказской внешности.

Злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле Audi.

В Киевской области введен план "Перехват" для поиска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства преступления.

Напомним, в июне столичный суд отпустил под залог участников организованной преступной группировки, грабившей людей с большими суммами денег.


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