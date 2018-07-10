В пригороде Киева произошла перестрелка, есть раненый
Полиция объявила план "Перехват".
В селе Софиевская Борщаговка Киево-Святошинского района произошла перестрелка, в результате которой получил ранения мужчина. Об этом сообщает "Эспресо".
Инцидент произошел на улице Заречной, 68, возле ресторана "Козацька рада". Мужчина получил четыре огнестрельные ранения от неизвестного мужчины кавказской внешности.
Злоумышленники отобрали у потерпевшего деньги и скрылись на автомобиле Audi.
В Киевской области введен план "Перехват" для поиска и задержания преступников. На месте работают следователи, которые и установят обстоятельства преступления.
Напомним, в июне столичный суд отпустил под залог участников организованной преступной группировки, грабившей людей с большими суммами денег.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
10.07.2018 15:32
10.07.2018 15:32