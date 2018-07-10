Умань и 12 сел в Черкасской области остались без газа

Произошла разгерметизация газопровода, без пострадавших.

По информации ОАО "Уманьгаз", в понедельник, 9 июля, из-за разгерметизации газопровода высокого давления "Городецкое – Умань", временно, до устранения утечки газа, была прекращена подача газа в город Умань и 12 сел района.

Как сообщил в своей странице в Фейсбуке во вторник утром помощник начальника Управления Государственной службы Украины по ЧС в Черкасской области Константин Проценко, кроме Умани без газа остались села Пиковец, Гереженовка, Паланка, Дмитрушки (частично), Кочержинцы, Громы, Томашовка, Ропотуха, Фурманка, Собковка, Полянецкое, Синица.

"В Уманском районе продолжаются восстановительные работы на газопроводе", - написал Проценко, добавив, что на месте происшествия кроме аварийной бригады ОАО "Уманьгаз" работают спасатели дежурного караула Уманской пожарно-спасательной части. Спасатели откачивают воду из траншеи, где на газопроводе специалисты аварийной бригады "Уманьгаз" проводят сварочные работы.

Напомним, в конце июня Верховный Суд Украины утвердил решение о выводе украинского участка магистральных трубопроводов из государственной собственности и передаче его в пользование роSSийским коммерческим структурам и компаниям, аффилированным с лидером движения "Украинский выбор" Виктором Медведчуком.