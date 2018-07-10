Госпродпотребслужба нашла патогены только в 10 пробах из "Славутича"

Большинство анализов на патогенную флору пришли отрицательными.

Госпродпотребслужба нашла патогены только в 10 пробах из "Славутича"
Детский оздоровительный центр Славутич
Фото: bigmir)net

Госпродпотребслужба обнародовала результаты санитарно-эпидемиологического расследования отравление 12 детей в лареге "Славутич". Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

"Установлено, что 30 июня группа гимнастов праздновала день рождения одного ребенка. ... С 30 смывов на бактерии группы кишечной палочки, патогенный стафилококк и патогенную флору в пищеблока, (отобранных для анализа 3 июля), выявлено 10 положительных результатов (33,3%). ... По состоянию на 6 июля 2018 в заведении находилось 197 детей. Их состояние удовлетворительное. В настоящее время в изоляторе больные дети отсутствуют. Новых обращений не зарегистрировано ", - отмечается в сообщении.

Были обследованы 9 человек персонала пищеблока на группы кишечных инфекций и 2 детей из 6, которые находились в изоляторе (остальные 4 ребенка не обследовались из-за отказа родителей). 3 июля лаборатория опубликовала результаты обследования образцов проб и смывов, отобранных в тот же день в лагере "Славутич". Возбудители кишечной инфекции или патогенный стафилококк не обнаружены, так же как и нет положительных проб на патогенную флору в изоляторе.

Все 5 проб воды, отобранных на микробиологические исследования из скважины, сети пищеблока, питьевого фонтанчика и бассейна, а также бутилированная вода соответствуют требованиям Государственных санитарных норм и правил. Пробы на сальмонеллез из изолятора дали отрицательный отрицательный результат.

Экспертиза также не выявила патогенных организмов ни в остатках еды с дня рождения гимнастов, ни в суточных пробах блюд в пищеблоке, ни в молочных продуктах производителя.

В работе остаются только 4 пробы воды на содержание вирусов.

Напомним, 4 июля в Госпродпотребслужбе назвали предварительную причину массового отравления воспитанников ДЮСШ Дерюгиных в детском оздоровительном лагере "Славутич" на Киевщине - употребление детьми йогурта, который хранился в ненадлежащих условиях и после истечения срока годности. Йогурт детям дали сопровождающие их тренеры.


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