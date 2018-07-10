На территории гимназии №179 в Киеве нашли артиллерийский снаряд
Боеприпас откопали во время подготовки места под бассейн.
В понедельник, 9 июля, во время земляных работ при подготовке места под бассейн на территории гимназии №179 в Киеве нашли артиллерийский снаряд Д-76 мм времен Второй мировой войны.
Об этом сообщила пресс-служба столичного управления ГосЧС.
Боеприпас изъяла и уничтожила на полигоне группа пиротехников первого специального центра быстрого реагирования и гуманитарного разминирования.
Гимназия №179 расположена на Голосеевском проспекте, 120в.
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