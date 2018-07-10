Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским

Известная украинская телеведущая Снежана Егорова отпраздновала принятие парламентом закона об усилении ответственности недобросовестных родителей.

Соответствующий пост она разместила на своей странице в Facebook . «Бывают такие встречи, когда чувствуешь, что ангелы хлопают тебе в ладоши, потому что победа досталась в нелегкой борьбе, но команда была настолько сплоченной и монолитной, что каждый знал, нужно двигаться только вперед, с верой в силу правды и ради наших детей! Кто не рискует, тот на пьет шампанское. И не ест праздничный тортик. Мы все вместе рисковали, шли вперед и сделали это», — сказала она.На опубликованных фото можно заметить супругу генерального прокурора Украины Юрия Луценко Ирину, а также министра юстиции Павла Петренко.

В то же время пользователи сети считают, что Егорова таким образом отмечает «победу» над бывшим супругом Антином Мухарским. «Поздравляю, это настоящая победа», — сказала пользователь Юлия Сухорукова. «Дай бог, чтобы ваши сыновья в будущем не почувствовали на себе эту победу», — сказал юзер Ион Думитрович.

Кстати, известная украинская актриса и телеведущая, автор социального проекта «Территория позитива» обратилась к президенту Украины за защитой и просьбой обратить внимание на то, что происходит на украинском телевидении. В частности, актриса отметила инцидент со скандальным опросом на телеканале «Прямий» в эфире программы «Поярковnews», где зрителей попросили выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Снежану Егорову или ее бывшего мужа Антина Мухарского.