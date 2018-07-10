Снежана Егорова отпраздновала "расправу" над Мухарским
Известная украинская телеведущая Снежана Егорова отпраздновала принятие парламентом закона об усилении ответственности недобросовестных родителей.
Соответствующий пост она разместила на своей странице в
В то же время пользователи сети считают, что Егорова таким образом отмечает «победу» над бывшим супругом Антином Мухарским. «Поздравляю, это настоящая победа», — сказала пользователь Юлия Сухорукова. «Дай бог, чтобы ваши сыновья в будущем не почувствовали на себе эту победу», — сказал юзер Ион Думитрович.
Кстати, известная украинская актриса и телеведущая, автор социального проекта «Территория позитива» обратилась к президенту Украины за защитой и просьбой обратить внимание на то, что происходит на украинском телевидении. В частности, актриса отметила инцидент со скандальным опросом на телеканале «Прямий» в эфире программы «Поярковnews», где зрителей попросили выбрать, кого спасти и не дать убить врагу: Снежану Егорову или ее бывшего мужа Антина Мухарского.
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Общество
10.07.2018 15:30