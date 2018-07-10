Британская полиция перекрыла дорогу из-за мужчины, потерявшего сознание

Мужчине стало плохо неподалеку от места отравления Скрипалей, но случай, вероятно, не связан с отравлением.

В Солсбери полиция оцепила остановку общественного транспорта после того, как мужчина потерял там сознание. Остановка расположена примерно в 300 метрах от предполагаемого места отравления "Новичком" Сергея и Юлии Скрипалей, сообщает The Sun.

По данным СМИ , полиция и представители экстренных служб держатся на расстоянии от автобуса и мужчины на остановке. На месте присутствует бригада скорой помощи. Журналисты передают, что мужчина двигается медленно и, похоже, изредка пьет воду.

В полиции Уилтшира сообщили, что предприняли дополнительные меры предосторожности в свете недавнего инцидента, однако имели дело "с медицинским инцидентом". "Дорогу вскоре снова откроют. Ситуация не связана с большим расследованием", - сказано в сообщении.

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Our officers have dealt with a medical incident on St Pauls Rd, Salisbury. Cordons enabled them to deal with the situation which involved a man in his 60's. The man had a medical episode.The road will re-open shortly. This is not part of the ongoing major investigation. — Salisbury Police (@SouthWiltsCPT) 9 липня 2018 р.

Напомним, 30 июня 2018 года в городке Эймсбери обнаружили мужчину и женщину без сознания. Согласно выводам британских экспертов, пара отравилась "Новичком". Сегодня 44-летняя пострадавшая, Доун Стерджесс, скончалась, мужчина, Чарли Роули, находится в критическом состоянии.