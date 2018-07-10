Комиссия УЦОКО изменила результаты 37,6% ВНО, на которые подавали апелляции

Больше всего апелляций подано по украинскому и английскому языкам, а также математике.

Апелляционная комиссия при Украинском центре оценивания качества образования изменила результаты 37,6% ВНО после рассмотрения апелляций.

По данным УЦОКО, в текущем году поступило 2814 апелляционных заявлений относительно результатов ВНО, из них 880 - по результатам по украинскому языку и литературе, 687 - по английскому языку, 578 - по математике, 410 - по истории Украины, 86 - по химии, 58 - по географии, 54 - по биологии, 49 - по физике, 8 и 4 - по немецкому и французскому языкам соответственно.

"Согласно результатам работы комиссии, в 37,6% (от общего количества поданных апелляционных заявлений) результат изменен: количество тестовых баллов, полученных заявителем, увеличено или уменьшено", - уточнили в ведомстве.

Отмечается, что больше всего результатов были изменены по украинскому языку и литературе (55%), физике (53%) и английскому языку (39%).

Напомним, основная сессия ВНО завершилась 16 июня. 2 июля в Украине стартовала вступительная кампания-2018. Она началась с регистрации электронных кабинетов абитуриентов.