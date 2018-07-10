Участница нападения на Дмитрия "Вербича" получила условный срок

Екатерина Лапинская признала вину и сотрудничала со следствием.

Подольский районный суд Киева приговорил к 3 годам лишения свободы условно девушку-инвалида Екатерину Лапинскую за причастность к нападению на ветерана антитеррористической операции (АТО) Дмитрия Иващенко (Вербича) в Киеве .

Установлено, что обвиняемая и еще четверо ее друзей 2 мая около 19:30 находились на ул. Константиновской в Подольском районе и заметили ранее незнакомого им Вербича, который шел одетый в футболку с портретным изображением, которое они приняли за националистическую украинскую символику.

В этот момент соучастник преступления, россиянин Вячеслав Лукичев, сообщил Лапинской о намерении совершить нападение на участника АТО из-за национально-политических противоречий. Подсудимая согласилась участвовать в этом преступлении и снимала нападение на видеокамеру.

Суд утвердил соглашение, признал обвиняемую виновной по ч. 2 ст. 296 (хулиганство, совершенное группой лиц) Уголовного кодекса и назначил ей наказание в виде 3 лет лишения свободы. При этом суд освободил Лапинскую от отбывания наказания и назначил испытательный срок 1 год. Также суд отпустил ее из-под стражи.

Напомним, нападение на ветерана АТО, защитника Донецкого аэропорта Дмитрия Иващенко ("Вербича") произошло в 2 мая в Киеве на улице Константиновской.

На следующий день полиция задержала в Харькове подозреваемых в нападении. Как выяснилось, одна из участниц преступления - дочь чиновника Минобороны Екатерина Лапинская. Ее арестовали без права внесения залога, девушка признала свою вину и заявила об искреннем раскаянии.