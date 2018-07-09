Каждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опрос

Поддержка обязательной вакцинации - около двух третьих населения.

Подавляющее большинство украинцев поддерживает добровольную и обязательную вакцинацию детей, но количество ее противников превышает 20%.

Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", проведенный в июне 2018 года. В ходе исследования опросили 1200 человек во всех методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования - не больше 2,8%.

73% респондентов заявили, что поддерживают добровольную вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др. 21% - не поддерживают. В случае обязательной вакцинации уровень поддержки несколько снижается: 66% - поддерживают, 27% - не поддерживают.

Фото: ratinggroup.ua

Добровольная вакцинация несколько лучше воспринимается молодыми респондентами и женщинами. Зато за обязательную вакцинацию относительно чаще высказывались люди старшего возраста.

Фото: ratinggroup.ua
Фото: ratinggroup.ua

Всемирная организация здравоохранения настаивает, что вакцинация необходима для поддержания коллективного иммунитета. Если перестать делать прививки, такие редкие теперь болезни, как коклюш, полиомиелит и корь, вскоре вновь станут распространенными.

Лицензированные вакцины безопасны, они проходят тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признаются пригодными к использованию. В большинстве случаев реакции на вакцинацию, например, боль в руке или несколько повышенная температура, как правило, незначительны и быстро проходят. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины. Например, при заболевании полиомиелитом может развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а некоторые заболевания, предупреждаемые вакцинацией, могут даже привести к смерти.

Связи между вакцинами и аутизмом или расстройствами аутистического спектра не существует.


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