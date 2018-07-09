Каждый пятый украинец выступает против вакцинации детей, - опрос
Поддержка обязательной вакцинации - около двух третьих населения.
Подавляющее большинство украинцев поддерживает добровольную и обязательную вакцинацию детей, но количество ее противников превышает 20%.
Об этом свидетельствует социологический опрос группы "Рейтинг", проведенный в июне 2018 года. В ходе исследования опросили 1200 человек во всех методом личного формализованного интервью. Ошибка репрезентативности исследования - не больше 2,8%.
73% респондентов заявили, что поддерживают добровольную вакцинацию детей против таких болезней, как полиомиелит, корь, туберкулез, гепатит B, дифтерия и др. 21% - не поддерживают. В случае обязательной вакцинации уровень поддержки несколько снижается: 66% - поддерживают, 27% - не поддерживают.
Добровольная вакцинация несколько лучше воспринимается молодыми респондентами и женщинами. Зато за обязательную вакцинацию относительно чаще высказывались люди старшего возраста.
Всемирная организация здравоохранения настаивает, что вакцинация необходима для поддержания коллективного иммунитета. Если перестать делать прививки, такие редкие теперь болезни, как коклюш, полиомиелит и корь, вскоре вновь станут распространенными.
Лицензированные вакцины безопасны, они проходят тщательную проверку в рамках нескольких этапов испытаний и только после этого признаются пригодными к использованию. В большинстве случаев реакции на вакцинацию, например, боль в руке или несколько повышенная температура, как правило, незначительны и быстро проходят. Гораздо выше вероятность серьезно пострадать от болезни, предупреждаемой вакцинацией, чем от самой вакцины. Например, при заболевании полиомиелитом может развиться паралич, корь может вызвать энцефалит и слепоту, а некоторые заболевания, предупреждаемые вакцинацией, могут даже привести к смерти.
Связи между вакцинами и аутизмом или расстройствами аутистического спектра не существует.
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09.07.2018 11:45