Из таиландской пещеры подняли пятого ребенка

Из-за дождей спасательная операция может затянуться.

Из таиландской пещеры подняли пятого ребенка
Детская футбольная команда найдена в пещере
Фото: скриншот видео

Из затопленной пещеры в Таиланде дайверы спасли пятого мальчика. Это подтвердили власти страны, передает The Independent.

Сегодня начался второй этап спасательной операции. Мальчика удалось спасти спустя пять-шесть часов после ее начала.

Во время первого этапа операции удалось поднять из пещеры четверых подростков. Первыми спасли наиболее ослабевших детей: ныряльщики надели на них кислородные маски и держали привязанными около себя, пока выбирались на свет.

Сегодня ночью в Таиланде снова пошел дождь, из-за чего может подняться уровень воды и это усложнит работу.

В пещере остаются еще семеро мальчиков и их тренер. Они находятся там уже 17 дней. Спасатели прогнозируют, что смогут закончить операцию и поднять всех людей на поверхность за три-четыре дня.

Накануне сообщалось о спасении шестерых подростков, однако позже власти подтвердили поднятие только четверых детей.

Напомним, 23 июня 2018 года в Таиланде 12 подростков в возрасте 11-16 лет и их тренер пропали во время похода в пещерный комплекс. 2 июля их всех нашли живыми в одной из пещер. Группа оказалась заблокирована из-за поднявшегося уровня воды в подземелье. 8 июля спасатели начали эвакуацию.


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