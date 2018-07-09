В Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских
Один правоохранитель получил ранения, он в больнице.
В селе Флорино Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает управление Нацполиции региона.
Инцидент произошел на железнодорожной станции. 42-летний местный житель угрожал гранатой людям. Когда на место прибыли полицейские, бросил гранату в правоохранителей. В результате взрыва получил ранения начальник группы Василий Ткач, он находится в больнице.
Полицейские задержали преступника, ранее он был судим за кражу.
При осмотре места происшествия взрывотехники и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов.
По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). Задержанному грозит от девяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.
Напомним, в столичном метрополитене полиция задержала мужчину с гранатой и патронами.
Если для Вас конкретно эта новость оказалась важной или интересной - пожалуйста, поделитесь ею в своей любимой социальной сети с помощью кнопок, расположенных под этим текстом. Это поможет нам в будущем делать более качественную подборку материалов, исходя из Ваших потребностей\интересов.
Вспомним другие новости из этого раздела?
Общество
09.07.2018 11:42
09.07.2018 11:45