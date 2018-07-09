В Винницкой области мужчина бросил гранату в полицейских

Один правоохранитель получил ранения, он в больнице.

В селе Флорино Винницкой области в результате взрыва гранаты пострадал сотрудник полиции. Об этом сообщает управление Нацполиции региона.

Инцидент произошел на железнодорожной станции. 42-летний местный житель угрожал гранатой людям. Когда на место прибыли полицейские, бросил гранату в правоохранителей. В результате взрыва получил ранения начальник группы Василий Ткач, он находится в больнице.

Полицейские задержали преступника, ранее он был судим за кражу.

При осмотре места происшествия взрывотехники и кинологи изъяли остатки гранаты, рычаг к запалу от гранаты УЗРГМ-2 и пластид весом около 100 граммов.

По данному факту возбуждено уголовное дело по статье о посягательстве на жизнь сотрудника правоохранительного органа (ст.348 УК Украины). Задержанному грозит от девяти лет тюрьмы до пожизненного заключения.

Напомним, в столичном метрополитене полиция задержала мужчину с гранатой и патронами.