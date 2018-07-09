Полиция задержала мужчину с 12 кг черники из Чернобыльской зоны
Ягоды изъяли и направили на экспертизу для определения уровня радиации.
Полицейские Киевской области задержали 41-летнего мужчину, который собрал в Чернобыльской зоне отчуждения более 12 кг черники.
Об этом сообщается на сайте Нацполиции.
Нарушителя обнаружили во время патрулирования зоны ЧАЭС в районе Села Ясен. Ягоды изъяли и направили на экспертизу для определения в них уровня радиации.
За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов относительно гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.
Решается также вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 УК (нарушение требований режима радиационной безопасности).
Напомним, осенью прошлого года полиция задержала двоих жителей Киевской области, которые насобирали более 30 кг грибов в Чернобыльской зоне.
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09.07.2018 11:42