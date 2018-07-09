Полиция задержала мужчину с 12 кг черники из Чернобыльской зоны

Ягоды изъяли и направили на экспертизу для определения уровня радиации.

Полицейские Киевской области задержали 41-летнего мужчину, который собрал в Чернобыльской зоне отчуждения более 12 кг черники.

Об этом сообщается на сайте Нацполиции.

Нарушителя обнаружили во время патрулирования зоны ЧАЭС в районе Села Ясен. Ягоды изъяли и направили на экспертизу для определения в них уровня радиации.

За проникновение в зону отчуждения без разрешительных документов относительно гражданина составлен административный протокол по ст. 46-1 (нарушение требований режима радиационной безопасности в местностях, подвергшихся радиоактивному загрязнению) Кодекса Украины об административных правонарушениях.

Фото: kv.npu.gov.ua

Решается также вопрос об открытии уголовного производства по ст. 267-1 УК (нарушение требований режима радиационной безопасности).

Напомним, осенью прошлого года полиция задержала двоих жителей Киевской области, которые насобирали более 30 кг грибов в Чернобыльской зоне.