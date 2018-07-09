Въезд в "Тоннель любви" в Ровенской области станет платным

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным.

Въезд в
Фото: tov-tob.livejournal.com

Популярный среди туристов и влюбленных пар "Тоннель любви" в Ровенской области, который попал в рейтинг самых популярных фотомест Украины, решили сделать платным для автомобилистов.

Об этом сообщается на сайте местного сельсовета.

Так, въезд транспортных средств (до пяти пассажиров) будет стоить 20 гривен.

За автомобиль пассажировместимостью от шести до 20 человек придется заплатить 50 гривен. А за транспорт, в котором может разместиться 21 и больше пассажиров - 100 гривен.

Велосипедный и пешеходный проезд/проход останется бесплатным. Также плату не будут брать с местных жителей и участников боевых действий на Донбассе.

Напомним, "Тоннель любви" - памятник природы местного значения на отрезке железнодорожного пути от Клевани к поселку Оржев. Он представляет собой зеленый тоннель длиной около 4 км в виде арки. 


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